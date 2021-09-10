В Узбекистане аккредитован новый посол Латвийской Республики

ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики Рейнисом Трокшем.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот. Далее стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

С августа 2017 года по июль текущего послом Латвии в Узбекистане являлся Михаилс Попковс.

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