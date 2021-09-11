В Ташкент прибыл новый посол Венгрии

ТАШКЕНТ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. 10 сентября руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии Дьюлой Ковачем.

В рамках переговоров посол вручил министру копии своих верительных грамот, после чего было проведено обсуждение приоритетных вопросов развития узбекско-венгерских отношений в сферах политики, экономики, торговли, инвестиций, науки, образования и культуры.

С марта 2016 послом Венгрии в Узбекистане (а также Туркменистане) являлся Петер Санто.

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