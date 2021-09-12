Глава Узбекистана поздравил паралимпийцев

ТАШКЕНТ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. 10 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с членами национальной сборной, принимавшей участие в 16-х Паралимпийских играх, проходивших с с 24 августа по 5 сентября в Токио. По итогам состязаний сборная завоевала 8 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей, заняв 16-е место в мировом общекомандном зачете, 4-е - среди стран Азии и СНГ, первое место в Центральной Азии.

В ходе аудиенции глава государства поздравил спортсменов:

"Ваши достижения - результат не только неустанных тренировок, но и сильной психологической подготовки, вашей твердой воли и благородных устремлений, - сказал Шавкат Мирзиёев. - Как говорил наш предок - великий мыслитель Хаким Термизи: «Не следует печалиться, если человек что-то теряет. Горевать надо тогда, когда утрачивается стремление достичь чего-то. Ибо дело, начатое с чистыми помыслами, несомненно, принесет хорошие плоды".

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