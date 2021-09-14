Ташкент посетила делегация парламента Турции

ТАШКЕНТ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте пребывает с визитом делегация парламента Турецкой Республики во главе с заместителем председателя Партии справедливости и развития Турции, депутатом от города Стамбула Нуманом Куртулмушем.

13 сентября делегация посетила Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, где прошла встреча с министром Сардором Умурзаковым.

В ходе проведенных переговоров стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Турции в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

УЗИНФОРМ