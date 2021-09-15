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Вадим Бровцев: ШОС – это восходящий Восток и процветание в единстве
15.09.2021 13:59

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. Республика Узбекистан и другие государства-участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) это «восходящий Восток», обладающий огромными ресурсами и конструктивным потенциалом для своего «процветания в единстве» -  экономического, социального, политического, гуманитарного и культурного развития.

Об этом в своей статье «Шанхайская организация сотрудничества. Состояние и перспективы развития», опубликованной на страницах «Независимой газеты», пишет политик, экономист и общественный деятель Вадим Бровцев. С 2009 по 2012 годы он занимал должность председателя Правительства Республики Южная Осетия, а с декабря 2011 года до апреля 2012 года он также исполнял обязанности Президента РЮО.

Вадим Бровцев, в частности, напоминает, что на долю экономически перспективного региона ШОС приходится 24% мирового ВВП и 3 миллиарда человек (40% населения мира). По прогнозам экспертов МВФ, на 2030 год суммарный объем ВВП стран ШОС вырастет до 30-40% от мирового ВВП.

При этом у ШОС нет атрибутов военного блока, в Хартии ШОС не говорится ни о каких обязательствах по совместной обороне. В числе актуальных проблем коллективной безопасности стран ШОС названы продовольствие, климат, экология, терроризм, экстремизм, сепаратизм, киберпреступность, наркотрафик и транснациональная организованная преступность. А пандемия Ковид-19 (COVID-19) высветила также проблему «биологической безопасности».

В перспективе может быть создан оперативный Координационный центр по решению общественно-политических проблем ШОС. Но при этом организация не стремится к блоковой изоляции. Более того, другим странам предлагается использовать систему аналогичной открытости, не противоречащей Уставу ООН и международному праву.

«Шанхайский дух» мирного сосуществования позволяет странам ШОС развиваться на принципах добрососедства, взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела, считает Вадим Бровцев.

Также в статье автор подчеркивает, что ШОС все активнее участвует в урегулировании кризиса в самом географическом центре региона ШОС – вокруг Афганистана, где вследствие ускоренного вывода войск США резко обострились военно-политические проблемы.

В этой связи заслуживает внимания деятельность Контактной группы «ШОС-Афганистан». 14 июля 2021 года в Душанбе прошла рабочая встреча министров иностранных дел государств-членов ШОС в формате контактной группы «ШОС – Афганистан». По итогам саммита было принято совместное заявление по Афганистану, в котором представлены принципы, формы, методы и пути урегулирования афганского кризиса.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была официально учреждена 14 июня 2001 года на саммите в Шанхае (Китай). Предшественницей ШОС стала «Шанхайская пятерка», созданная в 1996 году для координации приграничного сотрудничества РФ, КНР, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

7 июня 2002 года в Санкт-Петербурге была принята Хартия ШОС, которая вступила в силу с 19 сентября 2003 года. Документ подписали президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Цзян Цзэминь, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Аскар Акаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. От имени Республики Узбекистан свою подпись под Хартией ШОС поставил первый президент Республики Узбекистан Ислам Каримов.

На сегодняшний день государствами-членами ШОС являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан, Индия и Китай. Статус государства-наблюдателя при ШОС получили четыре страны: Афганистан, Иран, Беларусь и Монголия. Государствами-партнерами ШОС являются шесть стран: Турция, Азербайджан, Армения Камбоджа, Шри-Ланка и Непал.

С 1 января 2019 года должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества занимает бывший министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Ташкент трижды становился местом проведения ежегодных саммитов глав государств-членов ШОС: 17 июня 2004 года, 10-11 июня 2010 года и 23-24 июня 2016 года.

Саммиты главы правительств стран ШОС также три раза проводились в Ташкенте: 2 ноября 2007 года, 29 ноября 2013 года и 1-2 ноября 2019 года.

Ташкентский саммит 2016 года проходил под знаком 15-летнего юбилея ШОС. Этот саммит стал последней встречей лидеров ШОС, в которой принял участие первый президент Узбекистана Ислам Каримов.

«ШОС сильна только тогда, когда силен каждый из нас. Для этого важны взаимная поддержка, совместный поиск компромиссов по ключевым вопросам нашей повестки дня. Именно такой подход становится сегодня главным условием обеспечения безопасности, устойчивого развития на пространстве Евразии. Это отвечает интересам и чаяниям народов наших стран», - отметил в своем выступлении на виртуальном саммите глав государств ШОС 10 ноября 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В текущем году Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) отмечает свой 20-летний юбилей. Главным торжественным мероприятием станет очередное Заседание Совета Глав государств-членов ШОС. Саммит состоится на этой неделе, 16 и 17 сентября 2021 года, в Душанбе (Таджикистан).  Один из ключевых вопросов повестки дня – положение дел в Афганистане.

В 2022 году местом очередной ежегодной встречи глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станет узбекский город Самарканд.
 

УЗИНФОРМ

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