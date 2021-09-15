



Глава Узбекистана провел встречу с вице-премьером Туркменистана



ТАШКЕНТ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. 14 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну во главе представительной делегации вице-премьером Туркменистана Эсенмыратом Оразгелдиевым. Целью визита делегации является участие в очередном заседании двусторонней межправительственной комиссии. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи