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Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

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 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
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Глава Узбекистана приветствовал участников и гостей Международного форума культуры
16.09.2021 10:22

ТАШКЕНТ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. 15 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с приветствием к гостям и участникам Международного форума культуры "Центральная Азия – на перекрестке мировых цивилизаций", который проходит в Хиве.

В обращении говорилось:

"Уважаемые друзья!

Дамы и господа!

От всей души приветствую всех вас, уважаемые участники международного форума культуры "Центральная Азия – на перекрестке мировых цивилизаций".

Хочу выразить особую благодарность Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций господину Антониу Гутерришу за поддержку инициативы Узбекистана о проведении данного форума, выдвинутой на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и генеральному директору ЮНЕСКО госпоже Одри Азуле за оказанное практическое содействие в его совместной организации.

Выражаю признательность участвующим в форуме представителям государств-партнеров, авторитетных международных и региональных организаций, ведущим ученым и экспертам, иностранным дипломатам, аккредитованным в нашей стране.

Добро пожаловать на благодатную землю Узбекистана, в древний город Хиву!

Дорогие гости!

Мировая общественность хорошо знает и высоко оценивает  важную роль в развитии отношений между разными народами и цивилизациями, которую играет Центральная Азия, в течение многих веков находившаяся на перекрестке дорог Великого шелкового пути.

Появление три тысячи лет тому назад в регионе первых городов и государств заложило основу для активного развития цивилизационных процессов и философских взглядов, науки и знаний, особенно в области медицины, астрономии, географии, математики, геодезии и архитектуры, формирования культурных и духовных ценностей.

Говоря об этом, мы представляем себе десятки уникальных древних городов, таких как Самарканд и Бухара, Отрар и Ходжанд, Мерв и Ош. С ними непосредственно связана жизнь и деятельность великих личностей прошлого, среди них – ученые Аль-Хорезми, Ахмад Фергани, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Махмуд Замахшари, Абу Наср Фараби, Мирзо Улугбек, богословы Имам Бухари, Имам Термези, Имам Мотуриди, Бурханиддин Маргинони, Абул Муин Насафи, Наджмиддин Кубро, поэты Камал Худжанди, Абдурахман Джами, Алишер Навои, Бабур Мирзо, Махтумкули, Абай, Токтагул, Бердах, историки Шарафиддин Али Язди, Мирхонд, Хондамир, художники Махмуд Музаххиб, Камолиддин Бехзод, многие каллиграфы, музыканты, музыковеды и архитекторы.

Организация нынешнего международного форума в одном из древних и вечно молодых городов региона – Хиве, история которого насчитывает 2 000 лет, имеет особое, символическое значение.

Думаю, этот форум будет играть важную роль в развитии дружбы и сотрудничества, добрососедских отношений между государствами и народами Центральной Азии. В то же время он позволит еще глубже изучить и осознать огромный вклад народов региона в мировую цивилизацию.

Проведение в  сотрудничестве с ЮНЕСКО в рамках этого международного культурного форума заседания Международного консультативного комитета по культурному наследию, очередной встречи министров культуры Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Хиве, международной археологической конференции "Археология и туризм: определение потенциала и использование наследия" и II Международного фестиваля искусства бахши в Нукусе, V Международного конгресса Всемирного общества по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия Узбекистана в Ташкенте мы признаем важными практическими шагами в данном направлении.

Уважаемые друзья!

Мы  и впредь продолжим реализацию масштабных проектов, которые служат обеспечению мира и стабильности в нашем регионе, развитию культурной и гуманитарной сфер. Достичь такой благородной цели можно только путем объединения наших усилий и сотрудничества. Историческая и культурная взаимосвязанность стран Центральной Азии, общие ценности наших народов являются прочной основой для созидания благополучного и процветающего будущего.

Сегодня мы в Узбекистане осуществляем коренные преобразования в сфере науки и культуры, которые направлены на формирование фундамента новой эпохи Возрождения – Третьего Ренессанса. В этом плане мы заинтересованы в дальнейшем укреплении партнерских отношений с мировым научным и культурным сообществом, такими видными его представителями, как вы.

Желаю всем участникам форума крепкого здоровья и новых успехов в изучении и популяризации неповторимой культуры и искусства, науки, уникального материального и нематериального наследия народов Центральной Азии."

УЗИНФОРМ

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