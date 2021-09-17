



Глава Узбекистана отправился в Душанбе



ТАШКЕНТ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. 16 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с визитом в Республику Таджикистан. Целью поездки является участие в предстоящем в Душанбе заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое организуется в честь 20-летия ШОС. В ходе саммита руководители государств, входящих в ШОС, обсудят актуальные вопросы повестки дня организации, международной и региональной политики, задачи по дальнейшему развитию сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи