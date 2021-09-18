В Душанбе завершилась встреча глав государств ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. 17 сентября в Душанбе (Таджикистан) завершились мероприятия в рамках юбилейного саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который проводился в честь 20-летия организации.

В саммите приняли участие Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, который выступил в роли председателя, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран Хан и Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В качестве наблюдателей в саммите приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Исламской Республики Иран Иброхим Раиси и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. В качестве почетного гостя выступил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

Кроме того, в саммите участвовали представители исполнительных органов ШОС, Организации Объединенных Наций (ООН), Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕЭС), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В ходе высокой встречи были подведены итоги работы ШОС за истекшие 20 лет, определены основные достижения и перспективы дальнейшего развития организации, прежде всего, на фоне пандемии коронавируса и политической обстановки в Афганистане.

По завершении саммита была принята Душанбинская декларация двадцатилетия ШОС, подписаны 30 документов, а председательство в ШОС на 2021-2022 годы было передано в Узбекистану.



С учетом этого в своем выступлении на саммите Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив.

В частности, он предложил регулярно проводить встречи высокого уровня в формате "ШОС – Афганистан",

подготовить и принять Комплексную программу по реализации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Организации на 2023-2027 годы, разработать План совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли, предусматривающий меры по устранению торговых барьеров, сближению технических регламентов, цифровизации таможенных процедур, облегчению взаимного доступа на рынки,

учредить экспертный Форум ШОС в области информационной безопасности для адекватного pеагирования на современные угрозы и вызовы в киберпространстве.

Кроме того, он предложил запустить механизм регулярных министерских встреч и экспертных консультаций для решения вопросов сокращения бедности и обеспечения продовольственной безопасности, разработать межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области туризма.

Также были утверждены кандидатуры Чжан Мина на должность Генерального секретаря ШОС и Руслана Мирзаева на пост директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры.

Кроме того, на полях саммита глава Узбекистана провел встречи с коллегами из Таджикистана, Пакистана и Ирана.

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