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Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

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Глава Узбекистана выступил на встрече в формате “ШОС – ОДКБ” в Душанбе
19.09.2021 12:29

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. 17 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшей в Душанбе в рамках юбилейного, 20-го саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества встрече в формате "ШОС – ОДКБ".

В выступлении главы Узбекистана говорилось:

"Уважаемые коллеги!

Полностью разделяю общую озабоченность ситуацией в Афганистане.

Действительно, сегодня в этой стране сложилась совершенно новая реальность – за весьма короткое время движение "Талибан" (запрещено в ряде стран, включая РФ - прим.ред.) обрело практически всю полноту власти.

Новым властям еще предстоит пройти сложный путь – от консолидации общества до формирования дееспособного правительства, включающего все этнополитические группы.

По сути, от этого будут зависеть перспективы стабилизации ситуации, восстановления афганской государственности и в целом развития взаимодействия международного сообщества с Афганистаном.

В нынешних условиях нет твердых гарантий, что страна вновь не вернется к ситуации девяностых, когда она была охвачена гражданской войной и гуманитарным кризисом, находилась в международной изоляции, а ее территория превратилась в "хаб" международного терроризма и наркопроизводства.

Как ближайший сосед мы непосредственно сталкивались с этими вызовами и угрозами в те годы, и четко осознаем все возможные негативные последствия развития ситуации в Афганистане по такому сценарию.

В этой связи хотел бы поделиться видением основных аспектов взаимодействия по Афганистану.

Первое. Нельзя допустить, чтобы территория Афганистана оставалась источником вызовов и угроз нашей безопасности.

Имею в виду, прежде всего рост экстремизма и экспорт радикальной идеологии, использование афганской территории для подрывных действий против наших стран, риски проникновения боевиков через границы.

Важно общими усилиями и решительными действиями, сообща пресекать каналы переброски террористов из "горячих точек" в Афганистан.

В этой связи выступаем за расширение практического взаимодействия по линии Исполкома РАТС ШОС и Секретариата ОДКБ, а также спецслужб наших государств.

Второе. Крайне важно выработать общий стратегический подход ШОС и ОДКБ к развитию обстановки в Афганистане и вокруг него с целью создания условий для вхождения в процесс признания новых властей.

Третье. Диалог с новым правительством должен осуществляться соразмерно выполнению им принятых обязательств.

В их числе – не покровительствовать международным террористическим организациям; не допускать использования территории Афганистана против третьих стран; обеспечивать соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе женщин и национальных меньшинств.

Четвертое. Важно продолжить реализацию в Афганистане социально-экономических и инфраструктурных проектов.

Несмотря на сложную ситуацию мы не прекращали работу узбекско-афганского транспортного узла – важнейшей артерии поставок продовольствия и нефтепродуктов в эту страну, а также бесперебойное обеспечение электроэнергией.

Особо отмечу, что приостановка помощи усугубит и без того тяжелое положение многострадального афганского народа.

При этом новые власти должны гарантировать безопасность реализации совместных проектов.

Пятое. Важно не допустить изоляцию Афганистана и его превращение в "страну-изгоя".

В данном контексте считаем, что Организация Объединенных Наций могла бы взять на себя еще большую ответственность за мобилизацию и координацию международных усилий по содействию Афганистану.

Уважаемые коллеги!

Узбекистан и далее намерен продолжать тесное и эффективное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в деле стабилизации ситуации в Афганистане.

Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ

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