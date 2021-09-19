



Глава Узбекистана выступил на встрече в формате “ШОС – ОДКБ” в Душанбе



НОВОСТИ В МИРЕ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. 17 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшей в Душанбе в рамках юбилейного, 20-го саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества встрече в формате "ШОС – ОДКБ". В выступлении главы Узбекистана говорилось: "Уважаемые коллеги!



Полностью разделяю общую озабоченность ситуацией в Афганистане.



Действительно, сегодня в этой стране сложилась совершенно новая реальность – за весьма короткое время движение "Талибан" (запрещено в ряде стран, включая РФ - прим.ред.) обрело практически всю полноту власти.



Новым властям еще предстоит пройти сложный путь – от консолидации общества до формирования дееспособного правительства, включающего все этнополитические группы.



По сути, от этого будут зависеть перспективы стабилизации ситуации, восстановления афганской государственности и в целом развития взаимодействия международного сообщества с Афганистаном.



В нынешних условиях нет твердых гарантий, что страна вновь не вернется к ситуации девяностых, когда она была охвачена гражданской войной и гуманитарным кризисом, находилась в международной изоляции, а ее территория превратилась в "хаб" международного терроризма и наркопроизводства.



Как ближайший сосед мы непосредственно сталкивались с этими вызовами и угрозами в те годы, и четко осознаем все возможные негативные последствия развития ситуации в Афганистане по такому сценарию.



В этой связи хотел бы поделиться видением основных аспектов взаимодействия по Афганистану.



Первое. Нельзя допустить, чтобы территория Афганистана оставалась источником вызовов и угроз нашей безопасности.



Имею в виду, прежде всего рост экстремизма и экспорт радикальной идеологии, использование афганской территории для подрывных действий против наших стран, риски проникновения боевиков через границы.



Важно общими усилиями и решительными действиями, сообща пресекать каналы переброски террористов из "горячих точек" в Афганистан.



В этой связи выступаем за расширение практического взаимодействия по линии Исполкома РАТС ШОС и Секретариата ОДКБ, а также спецслужб наших государств.



Второе. Крайне важно выработать общий стратегический подход ШОС и ОДКБ к развитию обстановки в Афганистане и вокруг него с целью создания условий для вхождения в процесс признания новых властей.



Третье. Диалог с новым правительством должен осуществляться соразмерно выполнению им принятых обязательств.



В их числе – не покровительствовать международным террористическим организациям; не допускать использования территории Афганистана против третьих стран; обеспечивать соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе женщин и национальных меньшинств.



Четвертое. Важно продолжить реализацию в Афганистане социально-экономических и инфраструктурных проектов.



Несмотря на сложную ситуацию мы не прекращали работу узбекско-афганского транспортного узла – важнейшей артерии поставок продовольствия и нефтепродуктов в эту страну, а также бесперебойное обеспечение электроэнергией.



Особо отмечу, что приостановка помощи усугубит и без того тяжелое положение многострадального афганского народа.



При этом новые власти должны гарантировать безопасность реализации совместных проектов.



Пятое. Важно не допустить изоляцию Афганистана и его превращение в "страну-изгоя".



В данном контексте считаем, что Организация Объединенных Наций могла бы взять на себя еще большую ответственность за мобилизацию и координацию международных усилий по содействию Афганистану.



Уважаемые коллеги!



Узбекистан и далее намерен продолжать тесное и эффективное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в деле стабилизации ситуации в Афганистане.



Благодарю за внимание." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи