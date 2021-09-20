Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 168938 заболевших

ТАШКЕНТ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 14 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 168 тысяч938 человек. Число умерших от COVID-19 составило 1192 человека.

Число случаев заражения за последние 28 дней - 19 тысяч 379, смертность за тот же период - 167 человек.

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