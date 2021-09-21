Швеция сменит посла в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 21 сентября. /УЗИНФОРМ/. 20 сентября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей с визитом в Ташкент Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция в Узбекистане (с резиденцией в Стокгольме) Ингрид Терсман.

В ходе встречи посол сообщила о завершении своего пребывания в должности, на которой она пребывала с конца августа 2016 года. Также были обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

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