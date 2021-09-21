



В Ташкент прибыл представитель МИД РФ



ТАШКЕНТ, 21 сентября. /УЗИНФОРМ/. 20 сентября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко. Встреча была посвящена актуальным вопросам дальнейшего развития диалога двух стран по приоритетным направлениям, практическимм аспектам организации предстоящего визита главы Узбекистана в РФ, а также международной проблематики, прежде всего, ситуации в Афганистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи