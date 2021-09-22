Саудовская Аравия сменит посла в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. 21 сентября руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия Хишамом ас-Сувейлимом.

В ходе состоявшихся переговоров посол сообщил о завершении своей дипломатической миссии, а также стороны рассмотрели ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

2021 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла а в связи с завершением его в нашей стране.

Хишам ас-Сувейлим работал в Ташкенте с 2017 года, сменив в должности Абдурахмона бин Абдуллу аш-Шае.

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