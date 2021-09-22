



Ташкент посетила делегация Великобритании



ТАШКЕНТ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с визитом делегация во главе с парламентским заместителем министра обороны, государственным министром вооруженных сил Великобритании Джеймсом Хиппи. 21 сентября делегация посетила МИД Узбекистана, где была принята главой ведомства Абдулазизом Камиловым, в ходе переговоров с которым была рассмотрена текущая ситуация в Афганистане, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи