



Глава Узбекистана выступил на 76-й сессии Генассамблеи ООН



ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. 22 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял онлайн-участие в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В выступлении главы государства говорилось: "Уважаемый господин Председатель Абдулла Шахид! Уважаемый господин Генеральный секретарь Антониу Гутерриш! Уважаемые главы делегаций! Дамы и господа!



Прежде всего искренне поздравляю Вас, господин Антониу Гутерриш, с переизбранием на пост Генерального секретаря.



Сегодня человечество находится на переломном этапе своего развития, кардинально меняется характер международных отношений.



Обостряются транснациональные угрозы миру, безопасности и устойчивому развитию, нарастают климатические изменения, увеличиваются массовые миграционные потоки, утрачиваются традиционные ценности.



Убежден, что в этих сложных условиях возрастают роль и значение Организации Объединенных Наций и её специализированных учреждений.



В этих важных процессах, связанных с судьбой всего мира, именно Организация Объединенных Наций призвана и далее играть лидирующую роль, наполнив свою деятельность качественно новым содержанием.



Мы поддерживаем усилия Генерального секретаря, направленные на укрепление солидарности и единства в системе международных отношений, повышение эффективности и прозрачности деятельности Организации.



Уважаемые участники сессии!



Сегодня в центре нашего внимания продолжают оставаться не только социально-экономические, но и общественно-политические последствия пандемии КОВИД-19, ставшей бедствием планетарного масштаба.



Мы полностью одобряем подход Организации Объединенных Наций по созданию возможностей для обеспечения равного доступа и справедливого распределения вакцин на основе принципа “не оставляя никого позади”.



Пользуясь случаем, выражаю благодарность нашим зарубежным партнерам за оказываемую практическую помощь в рамках платформы Глобального доступа к вакцинам – КОВАКС.



Мы выступаем за дальнейшее усиление координирующей роли Всемирной организации здравоохранения в эффективном противодействии пандемиям и международном признании результатов вакцинации.



Разработанный Республикой Узбекистан и распространенный в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН текст Кодекса о добровольных обязательствах государств в период пандемий является нашим практическим вкладом в эту работу.



Уважаемые дамы и господа!



Осуществляемые в нашей стране в последние годы широкомасштабные и динамичные демократические реформы приобрели сегодня необратимый характер.



Основу наших демократических преобразований составляют обеспечение и защита прав, свобод и законных интересов человека.



Мы предпринимаем решительные шаги по обеспечению свободы слова и средств массовой информации, религии и убеждений, гендерного равенства и межнационального согласия.



Впервые в своей истории Узбекистан избран членом Совета Организации Объединенных Наций по правам человека.



В целях последовательного продолжения курса реформ мы разработали Стратегию Нового Узбекистана.



Суть этой Стратегии – усиление роли институтов гражданского общества, защита прав человека, сокращение бедности, обеспечение каждого человека гарантированным источником дохода и достижение устойчивого экологического развития.



Наша главная цель – к 2030 году войти в число государств с уровнем доходов на душу населения выше среднего.



Следует особо подчеркнуть, что это наше намерение соответствует Целям устойчивого развития ООН до 2030 года.



Предлагаем провести в Ташкенте Международную конференцию, посвящённую изучению проблем восстановления мировой экономики, а также передового опыта по сокращению бедности в постковидный период.



Как известно, в нашей стране успешно проведена Всемирная конференция по привлечению молодёжи к глобальным действиям.



Продолжая наши усилия в этом направлении, мы организуем в Узбекистане, древнем городе Самарканде Глобальный форум образования в рамках регулярно проводимых здесь диалогов по правам человека.



Дорогие друзья!



Мы и далее будем укреплять новую политическую атмосферу взаимопонимания и уважения, добрососедства и стратегического партнерства в Центральноазиатском регионе.



Наша главная задача – превратить Центральную Азию в процветающий и устойчиво развивающийся регион, пространство доверия и дружбы.



Поэтому мы придаем приоритетное значение укреплению взаимодействия с соседними и близлежащими регионами.



Мы выступили с инициативой принять специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.



Вновь хочу подчеркнуть, что Афганистан является неотъемлемой частью Центральной Азии.



В установлении мира и спокойствия в этой стране заинтересованы не только мы – соседние страны, но и весь мир.



Узбекистан всегда оказывает посильную помощь афганскому народу.



Недавно мы открыли узбекско-афганскую границу и возобновили поставки в эту страну необходимых в первую очередь продуктов питания, нефтепродуктов и электроэнергии.



В нынешний непростой период нельзя допустить изоляции Афганистана, оставить его наедине с имеющимися большими проблемами.



Как известно, в прошлом году с этой высокой трибуны мы предложили создать при ООН постоянно действующий комитет по Афганистану.



Убежден, что в афганском вопросе роль Организации Объединенных Наций должна усилиться и ее голос должен звучать громче, чем когда-либо.



Нарастающие в мире угрозы, конфликты и транснациональные вызовы требуют дальнейшего укрепления международного сотрудничества.



Этому, несомненно, послужит проведение в ноябре нынешнего года в Ташкенте Международной конференции, посвященной 10-летию принятия Совместного плана действий в рамках реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.



Подписание в рамках мероприятия совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности региональной Программы для стран Центральной Азии на 2022-2025 годы заложит прочную основу для работы в этом направлении.



В продолжение наших усилий мы с данным Управлением ООН намерены разработать Совместный антинаркотический план действий, охватывающий страны Центральной и Южной Азии.



Уважаемые участники сессии!



Узбекистан уделяет серьезное внимание вопросам борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и биоразнообразия.



Это наш человеческий долг перед нынешним и будущими поколениями.



Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность государствам-членам за принятие в мае этого года Специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.



Мы полны решимости достичь целей Парижского соглашения.



Мы принимаем конкретные меры по переходу на возобновляемые источники энергии.



В частности, к 2030 году намечаем вдвое повысить энергоэффективность нашей экономики, увеличить долю возобновляемой энергии до 25% и развивать экологически чистый транспорт.



К 2025 году планируется ввести в эксплуатацию новые солнечные и ветровые электростанции общей мощностью 2900 мегаватт.



В 2022 году в зоне Приаралья, а именно в городе Нукусе, мы в сотрудничестве с ООН намерены провести международный форум высокого уровня по "зеленой" энергетике.



Поддерживаем принятие в ближайшей перспективе Глобальной рамочной программы по биоразнообразию.



Готовы провести в нашей стране одно из совещаний Сторон Конвенции о биологическом разнообразии.



Наряду с этим в целях подробного обсуждения приоритетов глобальной экологической политики мы предлагаем провести в 2023 году в Узбекистане под эгидой Организации Объединенных Наций Шестую Ассамблею ООН по окружающей среде на высоком уровне.



Участники Ассамблеи будут иметь возможность непосредственно ознакомиться со сложной ситуацией в регионе Приаралья, который стал эпицентром экологической катастрофы, вызванной высыханием Аральского моря, и сделать свои выводы.



Кроме того, на Ассамблее мы намерены выдвинуть инициативу о разработке Всемирной экологической хартии, призванной заложить основы новой экологической политики Организации Объединенных Наций.



Уважаемые дамы и господа!



Узбекистан готов к развитию взаимовыгодного, долгосрочного и многопланового партнерства со всеми странами мира и глобальными организациями.



Уверен, что мы и далее будем укреплять наше тесное сотрудничество, направленное на безопасное и устойчивое развитие и построение благополучного будущего.



Благодарю за внимание." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи