Глава Узбекистана выступил на 76-й сессии Генассамблеи ООН

Глава Узбекистана выступил на 76-й сессии Генассамблеи ООН23.09.2021 08:54
ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. 22 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял онлайн-участие в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
В выступлении главы государства говорилось:
"Уважаемый господин Председатель Абдулла Шахид!
Уважаемый господин Генеральный секретарь Антониу Гутерриш!
Уважаемые главы делегаций! Дамы и господа!
Прежде всего искренне поздравляю Вас, господин Антониу Гутерриш, с переизбранием на пост Генерального секретаря.
Сегодня человечество находится на переломном этапе своего развития, кардинально меняется характер международных отношений.
Обостряются транснациональные угрозы миру, безопасности и устойчивому развитию, нарастают климатические изменения, увеличиваются массовые миграционные потоки, утрачиваются традиционные ценности.
Убежден, что в этих сложных условиях возрастают роль и значение Организации Объединенных Наций и её специализированных учреждений.
В этих важных процессах, связанных с судьбой всего мира, именно Организация Объединенных Наций призвана и далее играть лидирующую роль, наполнив свою деятельность качественно новым содержанием.
Мы поддерживаем усилия Генерального секретаря, направленные на укрепление солидарности и единства в системе международных отношений, повышение эффективности и прозрачности деятельности Организации.
Уважаемые участники сессии!
Сегодня в центре нашего внимания продолжают оставаться не только социально-экономические, но и общественно-политические последствия пандемии КОВИД-19, ставшей бедствием планетарного масштаба.
Мы полностью одобряем подход Организации Объединенных Наций по созданию возможностей для обеспечения равного доступа и справедливого распределения вакцин на основе принципа “не оставляя никого позади”.
Пользуясь случаем, выражаю благодарность нашим зарубежным партнерам за оказываемую практическую помощь в рамках платформы Глобального доступа к вакцинам – КОВАКС.
Мы выступаем за дальнейшее усиление координирующей роли Всемирной организации здравоохранения в эффективном противодействии пандемиям и международном признании результатов вакцинации.
Разработанный Республикой Узбекистан и распространенный в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН текст Кодекса о добровольных обязательствах государств в период пандемий является нашим практическим вкладом в эту работу.
Уважаемые дамы и господа!
Осуществляемые в нашей стране в последние годы широкомасштабные и динамичные демократические реформы приобрели сегодня необратимый характер.
Основу наших демократических преобразований составляют обеспечение и защита прав, свобод и законных интересов человека.
Мы предпринимаем решительные шаги по обеспечению свободы слова и средств массовой информации, религии и убеждений, гендерного равенства и межнационального согласия.
Впервые в своей истории Узбекистан избран членом Совета Организации Объединенных Наций по правам человека.
В целях последовательного продолжения курса реформ мы разработали Стратегию Нового Узбекистана.
Суть этой Стратегии – усиление роли институтов гражданского общества, защита прав человека, сокращение бедности, обеспечение каждого человека гарантированным источником дохода и достижение устойчивого экологического развития.
Наша главная цель – к 2030 году войти в число государств с уровнем доходов на душу населения выше среднего.
Следует особо подчеркнуть, что это наше намерение соответствует Целям устойчивого развития ООН до 2030 года.
Предлагаем провести в Ташкенте Международную конференцию, посвящённую изучению проблем восстановления мировой экономики, а также передового опыта по сокращению бедности в постковидный период.
Как известно, в нашей стране успешно проведена Всемирная конференция по привлечению молодёжи к глобальным действиям.
Продолжая наши усилия в этом направлении, мы организуем в Узбекистане, древнем городе Самарканде Глобальный форум образования в рамках регулярно проводимых здесь диалогов по правам человека.
Дорогие друзья!
Мы и далее будем укреплять новую политическую атмосферу взаимопонимания и уважения, добрососедства и стратегического партнерства в Центральноазиатском регионе.
Наша главная задача – превратить Центральную Азию в процветающий и устойчиво развивающийся регион, пространство доверия и дружбы.
Поэтому мы придаем приоритетное значение укреплению взаимодействия с соседними и близлежащими регионами.
Мы выступили с инициативой принять специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.
Вновь хочу подчеркнуть, что Афганистан является неотъемлемой частью Центральной Азии.
В установлении мира и спокойствия в этой стране заинтересованы не только мы – соседние страны, но и весь мир.
Узбекистан всегда оказывает посильную помощь афганскому народу.
Недавно мы открыли узбекско-афганскую границу и возобновили поставки в эту страну необходимых в первую очередь продуктов питания, нефтепродуктов и электроэнергии.
В нынешний непростой период нельзя допустить изоляции Афганистана, оставить его наедине с имеющимися большими проблемами.
Как известно, в прошлом году с этой высокой трибуны мы предложили создать при ООН постоянно действующий комитет по Афганистану.
Убежден, что в афганском вопросе роль Организации Объединенных Наций должна усилиться и ее голос должен звучать громче, чем когда-либо.
Нарастающие в мире угрозы, конфликты и транснациональные вызовы требуют дальнейшего укрепления международного сотрудничества.
Этому, несомненно, послужит проведение в ноябре нынешнего года в Ташкенте Международной конференции, посвященной 10-летию принятия Совместного плана действий в рамках реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.
Подписание в рамках мероприятия совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности региональной Программы для стран Центральной Азии на 2022-2025 годы заложит прочную основу для работы в этом направлении.
В продолжение наших усилий мы с данным Управлением ООН намерены разработать Совместный антинаркотический план действий, охватывающий страны Центральной и Южной Азии.
Уважаемые участники сессии!
Узбекистан уделяет серьезное внимание вопросам борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и биоразнообразия.
Это наш человеческий долг перед нынешним и будущими поколениями.
Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность государствам-членам за принятие в мае этого года Специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.
Мы полны решимости достичь целей Парижского соглашения.
Мы принимаем конкретные меры по переходу на возобновляемые источники энергии.
В частности, к 2030 году намечаем вдвое повысить энергоэффективность нашей экономики, увеличить долю возобновляемой энергии до 25% и развивать экологически чистый транспорт.
К 2025 году планируется ввести в эксплуатацию новые солнечные и ветровые электростанции общей мощностью 2900 мегаватт.
В 2022 году в зоне Приаралья, а именно в городе Нукусе, мы в сотрудничестве с ООН намерены провести международный форум высокого уровня по "зеленой" энергетике.
Поддерживаем принятие в ближайшей перспективе Глобальной рамочной программы по биоразнообразию.
Готовы провести в нашей стране одно из совещаний Сторон Конвенции о биологическом разнообразии.
Наряду с этим в целях подробного обсуждения приоритетов глобальной экологической политики мы предлагаем провести в 2023 году в Узбекистане под эгидой Организации Объединенных Наций Шестую Ассамблею ООН по окружающей среде на высоком уровне.
Участники Ассамблеи будут иметь возможность непосредственно ознакомиться со сложной ситуацией в регионе Приаралья, который стал эпицентром экологической катастрофы, вызванной высыханием Аральского моря, и сделать свои выводы.
Кроме того, на Ассамблее мы намерены выдвинуть инициативу о разработке Всемирной экологической хартии, призванной заложить основы новой экологической политики Организации Объединенных Наций.
Уважаемые дамы и господа!
Узбекистан готов к развитию взаимовыгодного, долгосрочного и многопланового партнерства со всеми странами мира и глобальными организациями.
Уверен, что мы и далее будем укреплять наше тесное сотрудничество, направленное на безопасное и устойчивое развитие и построение благополучного будущего.
Благодарю за внимание."
УЗИНФОРМ