



В Узбекистане пребывает с визитом делегация Индии



ТАШКЕНТ, 24 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла с визитом делегация Республики Индия во главе с государственным министром культуры Минакаши Лекхи. Сегодня делегация посетила ведомство внешней политики Узбекистана, где прошла встреча с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым. В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы узбекской-индийской повестки дня в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи