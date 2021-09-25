Представители бизнеса Узбекистана и Японии провели онлайн-конференцию

ТАШКЕНТ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. 23 сентября в ведомстве внешней торговли Узбекистана была проведена узбекско-японская онлайн-конференция на тему "Динамика узбекско-японского сотрудничества и возможности для привлечения прямых иностранных инвестиций в Узбекистане", организованная Посольством Японии в Республике Узбекистан и Ассоциацией дружбы "Ташкент-Нагоя".

В ходе мероприятия представители деловых кругов обеих стран рассмотрели возможности инвестиционного климата Узбекистана, возможности реализации совместных проектов в сферах технологий, туризма, развития миграции и других.

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