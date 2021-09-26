В Ташкенте пребывает с визитом делегация России

В Ташкенте пребывает с визитом делегация России26.09.2021 13:15
ТАШКЕНТ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла с врабочим визитом делегация Российской Федерации во главе с министром экономического развития Максимом Решетниковым.
Целью визита является участие в очередном заседании узбекско-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.
Сегодня делегация посетила ведомство внешней торговли Узбекистана, где прошла встреча с министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, сопредседателем МПК Сардором Умурзаковым.
В ходе встречи стороны рассмотреил ход реализации достигнутых ранее договоренностей, вопросы развития сотрудничества в сферах экономики и торговли, промышленной кооперации, банков и финансов, инноваций, технологий, культуры, туризма, возможности реализации новых совместных инвестиционных проектов.
УЗИНФОРМ