



В Ташкенте пребывает с визитом делегация России



ТАШКЕНТ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла с врабочим визитом делегация Российской Федерации во главе с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Целью визита является участие в очередном заседании узбекско-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству. Сегодня делегация посетила ведомство внешней торговли Узбекистана, где прошла встреча с министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, сопредседателем МПК Сардором Умурзаковым. В ходе встречи стороны рассмотреил ход реализации достигнутых ранее договоренностей, вопросы развития сотрудничества в сферах экономики и торговли, промышленной кооперации, банков и финансов, инноваций, технологий, культуры, туризма, возможности реализации новых совместных инвестиционных проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи