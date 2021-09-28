



Посол Узбекистана приступил к работе в Японии



НОВОСТИ В МИРЕ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. 27 сентября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Японии Мухсинхужа Абдурахмонов вручил свои верительные грамоты Императору Японии Нарухито. В ходе аудиенции монарх и посол рассмотрели текущее состояние и актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям. Мухсинхужа Абдурахмонов был утвержден на этот пост Кенгашем Сената Олий Мажлиса Узбекистана 9 июля текущего года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи