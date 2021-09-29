Глава МИД Узбекистана провел встречу с руководителем СНГ

ТАШКЕНТ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент для участия в международном форуме "Узбекистан: итоги и перспективы экономических реформ" Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.

Встреча была посвящена актуальным вопросам развития сотрудничества в рамках СНГ и международной повестки дня, организации предстоящих совместных мероприятий и контактов.



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