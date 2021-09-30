



Погода в Узбекистане на 1 октября



ТАШКЕНТ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 1 октября, погода по прогнозам синоптиков: 30 сентября на северные районы Узбекистана, 1-3 октября на остальную территорию республики через Поволжье осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над центральными районами Европейской части России (Московская область).



1-3 октября температура воздуха будет постепенно понижаться ночью до 3-8° тепла, днем до 12-17° тепла, по северу ночью до 0-5° тепла, днем до 10-15° тепла.



1-2 октября местами по республике, 3 октября по областям Ферганской долины пройдут дожди, 2-3 октября в предгорных и горных районах местами возможны сильные, в высокогорьях осадки (дождь, снег).



30 сентября и 1-2 октября местами по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14° тепла, днем 20-22° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла; по Устюрту ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 17-22° тепла; по северу Навоийской области ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 17-22° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 17-22° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 23-28° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 12-17° тепла.

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