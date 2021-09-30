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Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

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 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

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Глава Узбекистана поздравил педагогов
30.09.2021 12:30

ТАШКЕНТ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам образовательных организаций страны с поздравлениями по случаю отмечаемого 1 октября в Узбекистане Дня учителей и наставников.

В поздравлении говорится:

"Дорогие учителя и наставники!

Уважаемые ветераны сферы!

Искренне, от всей души поздравляю Вас, всех преданных своему делу работников сферы образования и воспитания с всенародным праздником – Днем учителей и наставников.

Безусловно, нелегко выразить словами наше огромное почтение и наилучшие, идущие от самого сердца пожелания вам, педагогам-труженикам, в этот знаменательный день. Вы, люди высокой душевной щедрости, проявляя настоящую самоотверженность, создаете поистине бесценное богатство, немеркнущее наследие и передаете их нашему народу, подрастающему поколению. Это великое богатство – знания и науки, это самое дорогое наследие – хорошее воспитание.

Наши добрые пожелания, благодарность и почести, оказываемые вам сегодня, – знак безграничного уважения всего нашего народа.

Дорогие соотечественники!

В последние годы в нашей стране создается единая и непрерывная система развития науки, образования и воспитания с целью придать этой сфере статус приоритета государственной политики, обеспечить всестороннюю поддержку ребенка в семье от рождения до совершеннолетия, помочь ему занять достойное место в жизни.

В рамках этого процесса мы реализуем важные программы и проекты, направленные на дальнейшее усиление внимания к человеческому капиталу, и мобилизуем для этого все возможности. Так, если пять лет назад в республике насчитывалось 5 211 детских садов, то в настоящее время их количество достигло 19 316, охват дошкольным образованием составил 62 процента, а среди детей в возрасте 6 лет – 77 процентов.

В стране действуют образовательные учреждения нового типа и качественно нового уровня, в частности, Президентские, творческие и специализированные школы. Следует отметить, что в настоящее время по направлению математики созданы 112, физики – 14, химии и биологии – 87, информатики и информационно-коммуникационных технологий – 99, иностранных языков – 207 специализированных школ.

Серьезные реформы осуществляются и в высшем образовании. Об этом свидетельствует то, что за последние пять лет совместно с ведущими зарубежными высшими учебными заведениями было создано 67 новых университетов, институтов и филиалов, общее количество вузов составило 144, охват высшим образованием увеличился в 3 раза – с 9 до 28 процентов.

Своих первых студентов принял университет "Новый Узбекистан", построенный в этом учебном году в соответствии с самыми современными требованиями и стандартами.

В ходе такого обновления кардинально меняется отношение учителей и наставников к своему делу, к жизни, возрастает их ответственность, они находятся в постоянном поиске, стремятся к новому, осваивают передовые педагогические технологии и методики, что, несомненно, имеет решающее значение.

Уважаемые соотечественники!

Мы все видим, какие сложные задачи ставит перед нами сегодняшнее стремительно меняющееся время. Для того чтобы решить их и достичь поставленных целей, достойно конкурировать на мировой арене, нам нужно, образно говоря, вооружить наш народ, прежде всего молодежь, передовыми достижениями в области науки, духовности и развития.

В целях обновления сути и содержания сферы образования с привлечением ученых нашей страны, опытных педагогов и зарубежных экспертов создается и поэтапно внедряется Национальная учебная программа.

Достигнуты первые результаты в создании современных учебников, и в этом году впервые более миллиона учащихся начальных классов уже занимаются по новым учебникам.

Сегодня мы должны ускоренными темпами продолжить начатую работу по подъему системы высшего образования на качественно новый уровень, устранению имеющихся в сфере проблем, превращению наших вузов в крупные центры науки и образования.

Еще одна очень важная задача сферы образования – формирование молодого поколения, имеющего активную гражданскую позицию, способного защищать интересы Родины и народа, широко и современно мыслящего. В этой связи, думаю, назрела объективная необходимость разработать и внедрить в практику Концепцию порядка и принципов преподавания общественных дисциплин в системе непрерывного образования.

Уважаемые учителя и наставники!

В нашем обществе воспитатели детских садов, школьные учителя, профессора и преподаватели вузов, научная и творческая интеллигенция – это четыре прочные опоры Третьего Ренессанса, к которому мы стремимся. Исходя из этого, мы, безусловно, на еще более высоком уровне продолжим работу по повышению авторитета и статуса учителей и наставников в обществе, материальному и моральному стимулированию их нелегкого и почетного труда.

Еще раз поздравляю Вас, мои дорогие, с вашим прекрасным праздником.

Желаю всем вам здоровья, счастья, больших успехов в вашей благородной деятельности, достатка и благополучия вашим семьям, уважаемые учителя!".

УЗИНФОРМ

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