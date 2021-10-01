Глава Узбекистана провел встречу с делегацией Всемирного банка

ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. 30 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в Ташкент делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом Анной Бьерде для участия в мероприятиях Ташкентского экономического форума.

В ходе аудиенции глава государства и его гостья обсудили общие и практические аспекты реализации приоритетных проектов стратегического партнерства Узбекистана и ВБ в сферах строительства и инфраструктуры, модернизации электроэнергетического сектора, совершенствования налогового администрирования, поддержки бизнеса и других.

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