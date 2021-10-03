Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 172493 заболевших

ТАШКЕНТ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 17 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 175 тысяч 267 человек. Число умерших от COVID-19 составило 1247 человек.

Число случаев заражения за последние 28 дней - 16 тысяч 706, смертность за тот же период - 148 человек.

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