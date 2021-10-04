



Погода в Узбекистане на 5 октября



ТАШКЕНТ, 4 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 20-22° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, по Устюрту 2-7° тепла, днем 9-14° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 23-28° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.

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