Глава Узбекистана провел встречу с делегацией США

ТАШКЕНТ, 4 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией США во главе с первым заместителем Государственного секретаря Уэнди Шерман.

Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики и обеспечения безопасности, торговли, инвестиций и инноваций, сельского хозяйства, энергетики, образования, здравоохранения, борьбы с пандемией и других, подготовки к предстоящему в Вашингтоне первому заседанию Диалога стратегического партнерства между двумя странами.

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