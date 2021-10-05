



Погода в Узбекистане на 6 октября



ТАШКЕНТ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 15-17° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14° тепла. По Хорезмской области

температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, в высокогорьях осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

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