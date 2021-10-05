В Ташкенте проведена узбекско-туркменская встреча на высшем уровне

ТАШКЕНТ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим накануне в страну с официальным визитом Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

В день прибытия туркменский лидер посетил площадь Мустакиллик и возложил цветы к подножию Монумента независимости и гуманизма.

В ходе встречи на высшем уровне, прошедшей в резиденции Куксарой в узком и расширенном форматах с участием делегаций обеих стран, главы двух государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, сельского и водного хозяйства, транспорта и связи, промышленности, инфраструктуры, науки, образования, культуры и других. Была достигнута договоренность о запуске нового механизма сотрудничества – Форумов регионов.

Президенты поручили сопредседателям межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству подготовить "дорожную карту" с конкретными механизмами реализации достигнутых договоренностей.

По итогам переговоров Президенты Узбекистана и Туркменистана приняли Совместное заявление, а также был подписан пакет двусторонних документов по дальнейшему расширению сотрудничества в сферах транспорта, транзитных перевозок, водосберегающих технологий, а также юстиции, социальной защиты, статистики, карантина и защиты растений, науки и культуры.

В числе подписанных документов также были Соглашение о создании и регулировании деятельности узбекско-туркменской зоны приграничной торговли, предусматривающее создание Торгового центра на сопредельных территориях, Соглашение об увеличении объемов товарооборота и расширении взаимовыгодных партнёрских связей между предприятиями и компаниями, Протокол об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу, Соглашение об упрощении визовых процедур для представителей деловых кругов и Протокол о внесении дополнений в Соглашение о взаимных поездках граждан от 19 ноября 2004 года.

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