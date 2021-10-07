



Погода в Узбекистане на 8 октября



ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 15-17° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20° тепла, по Сурхандарьинской области днем до 23о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, в высокогорьях осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.

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