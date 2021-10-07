Погода в Узбекистане на 8 октября

Погода в Узбекистане на 8 октября07.10.2021 19:07
ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 15-17° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20° тепла, по Сурхандарьинской области днем до 23о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами дождь, в высокогорьях осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.
УЗИНФОРМ