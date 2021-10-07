Глава Узбекистана поздравил российского лидера07.10.2021 13:39
ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел беседу по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В ходе разговора глава Узбекистана поздравил российского лидера с днем рождения (69-летием), пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а дружественному российскому народу – мира и дальнейшего процветания.
Кроме того, были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-российского сотрудничества по приоритетным направлениям.
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