



Новый посол Нидерландов прибыл в Ташкент



ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. 6 октября глава ведомства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов (с резиденцией в Москве) Хиллесом Арно Бесхоором Плухом. В ходе переговоров посол вручил министру копии верительных грамот, а также было проведено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития взаимодействия Узбекистана и Нидерландов. Хиллес Арно Бесхоор Плух с марта текущего года возглавляет дипмиссию Нидерландов в России. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи