



Ватикан сменил посла в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. 6 октября ведомство иностранных дел Узбекистана посетил вновь назначенный Апостольский Нунций Ватикана в Узбекистане (с резиденцией в Москве, Россия) архиепископ Джованни д’Аниелло. В ходе встречи с министром Абдулазизом Камиловым посол вручил свои верительные грамоты, а также стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества. До января 2020 года послом Ватикана в Узбекистане являлся архиепископ Челестино Мильоре. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи