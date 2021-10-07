Ватикан сменил посла в Узбекистане

Ватикан сменил посла в Узбекистане07.10.2021 09:30
ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. 6 октября ведомство иностранных дел Узбекистана посетил вновь назначенный Апостольский Нунций Ватикана в Узбекистане (с резиденцией в Москве, Россия) архиепископ Джованни д’Аниелло.
В ходе встречи с министром Абдулазизом Камиловым посол вручил свои верительные грамоты, а также стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества.
До января 2020 года послом Ватикана в Узбекистане являлся архиепископ Челестино Мильоре.
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