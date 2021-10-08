Глава МИД Узбекистана совершил визит в Афганистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. 7 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов завершил визит в Афганистан, который был предпринят с целью проведения двусторонних встреч и переговоров по вопросам дальнейшего развития взаимодействия двух стран.

В частности, состоялись встречи с с заместителем главы временного правительства по политическим вопросам Муллой Абдулом Кабиром, вице-премьером по экономическим вопросам А.Ханафи, и.о. министра иностранных дел Мавлави Амирхоном Муттаки, руководителями ведомств транспорта и гражданской авиации, общественных работ, энергетики и водного хозяйства Афганистана.

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