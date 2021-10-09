Новый посол Франции прибыла в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. 8 октября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики Аурелией Бушез.

В ходе встречи посол вручила министру копии своих верительных грамот, после чего стороны провели обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития взаимодействия двух стран в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, науки, образования, культуры, туризма.

С сентября 2019 года послом Франции в Узбекистане являлась Изабель Сервоз-Галлуччи.

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