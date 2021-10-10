Узбекистан осудил теракт в Афганистане

Узбекистан осудил теракт в Афганистане10.10.2021 20:37
ТАШКЕНТ, 10 октября. /УЗИНФОРМ/. 8 октября ведомство внешней политики Узбекистана выпустило заявление в связи с гибелью множества людей в результате террористического акта в городе Кундуз на севере Афганистана, недалеко от границы с Узбекистаном.
В заявлении говорится:
"Узбекистан решительно осуждает террористический акт, совершенный 8 октября 2021 года во время пятничной молитвы в афганском городе Кундуз, который привел к многочисленным человеческим жертвам.
Подобного рода насильственные действия препятствуют установлению устойчивого и долгосрочного мира и национального согласия в Афганистане.
Правительство Узбекистана выражает искренние соболезнования и сочувствия семьям погибших и пострадавших в этой бесчеловечной атаке."
УЗИНФОРМ