Узбекистан осудил теракт в Афганистане

ТАШКЕНТ, 10 октября. /УЗИНФОРМ/. 8 октября ведомство внешней политики Узбекистана выпустило заявление в связи с гибелью множества людей в результате террористического акта в городе Кундуз на севере Афганистана, недалеко от границы с Узбекистаном.

В заявлении говорится:

"Узбекистан решительно осуждает террористический акт, совершенный 8 октября 2021 года во время пятничной молитвы в афганском городе Кундуз, который привел к многочисленным человеческим жертвам.

Подобного рода насильственные действия препятствуют установлению устойчивого и долгосрочного мира и национального согласия в Афганистане.

Правительство Узбекистана выражает искренние соболезнования и сочувствия семьям погибших и пострадавших в этой бесчеловечной атаке."

УЗИНФОРМ