Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 178637 заболевших

ТАШКЕНТ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 18 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 178 тысяч 637 человек. Число умерших от COVID-19 составило 1271 человек.

Число случаев заражения за последние 28 дней - 13 тысяч 895, смертность за тот же период - 116 человек.

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