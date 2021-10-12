



Глава МИД Узбекистана отправился в Казахстан



НОВОСТИ В МИРЕ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. 11 октября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов отправился с визитом в Республику Казахстан. Поездка предпринята с целью участия в предстоящей сегодня в Нур-Султане 6-й министерской встречи стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) - международного форума, который объединяет государства азиатского континента и ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи