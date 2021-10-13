Мансурбек Киличев возглавит дипмиссию Узбекистана в Египте

ТАШКЕНТ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. 8 октября Сенат Олий Мажлиса Узбекистана утвердил постановление о назначении нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Арабской Республике Египет.

На этот пост был назначен Мансурбек Киличев, который пребывает на дипломатической работе с 2002 года. Имеет большой опыт службы в центральном аппарате Министерства и загранучреждениях Узбекистана.

По информации МИД, в 2012-2013 годах он работал первым секретарем Посольства Республики Узбекистан в Королевстве Саудовская Аравия. В 2013-2019 годах – Генеральный консул Республики Узбекистан в г.Дубае (ОАЭ).

В 2019-2020 годах – заместитель директора Информационно-аналитического центра международных отношений Республики Узбекистан - начальник Сводного аналитического отдела.

В 2020-2021 годах занимал должность заместителя директора Консульско-правового управления Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

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