Делегация МИД Узбекистана отправилась в Беларусь

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 октября. /УЗИНФОРМ/. 13 октября делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым отправилась с двухдневным рабочим визитом в Беларусь.

Целью поездки является участие в предстоящем в Минске очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ), которое проводится впреддверии юбилейного заседания Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств, намеченного на 15 октября. Главы МИД подготовят повестку саммита и подведут итоги деятельности СНГ за 30 лет.

УЗИНФОРМ