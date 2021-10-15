



Погода в Узбекистане на 16 октября



ТАШКЕНТ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 20-22° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 20-25° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 19-24° тепла.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 19-24° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 22-27° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 19-24° тепла.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи