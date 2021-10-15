Глава Узбекистана принял участие в форуме ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 октября Президент Узбекистана в качестве наблюдателя принял онлайн-участие во внеочередном заседании Высшего Евразийского экономического совета наряду с коллегами из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Армении и Кубы.

Заседание проходило под председательством Казахстана и было организовано с целью обсуждения вопросов развития регионального торгово-экономического сотрудничества, углубления взаимодействия в сферах промышленной кооперации, транспорта и логистики, продовольственной безопасности, цифровизации, "зеленой" экономики и других.

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