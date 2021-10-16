Глава Узбекистана принял участие в юбилейном саммите СНГ

ТАШКЕНТ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. 15 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наряду с коллегами из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана принял онлайн-участие в организованном под председательством Беларуси юбилейном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств, которое было организовано в честь 30-летия СНГ.

В ходе встречи главы государств рассмотрели успехи и достижения Содружества за истекший период, определили задачи по дальнейшему углублению регионального взаимодействия по приоритетным направлениям, а также выдвинули ряд инициатив и предложений.

В частности, глава Узбекистана предложил определить развитие промышленной кооперации ключевым вопросом экономической повестки дня на пространстве СНГ в 2022 году, обратил особое внимание на необходимость дальнейшего развития системы эффективных межрегиональных и трансконтинентальных транспортных коридоров, выступил за активное продвижение совместных инновационных программ и поддержку стартап-проектов с вовлечением молодых предпринимателей.

Отдельное внимание было уделено вопросам противодействия изменениям климата и консолидации усилий в обеспечении биобезопасности, совершенствования рынка труда, а также восстановления взаимного туристического потока и расширения культурно-гуманитарного обмена.

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