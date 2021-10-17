Узбекистан осудил теракт в афганской провинции Кандагар

Узбекистан осудил теракт в афганской провинции Кандагар17.10.2021 11:52
ТАШКЕНТ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. 16 октября ведомство внешней политики Узбекистана выпустило заявление, в котором решительно осуждается террористический акт, произошедший днем ранее в мечети провинции Кандагар, в результате которого погибло множество людей.
В заявлении говорится:
"Подобные бесчеловечные вылазки провоцируют эскалацию напряженности и препятствуют установлению долгосрочного мира в Афганистане.
Приветствуем усилия афганских властей, направленные на принятие дополнительных мер по предотвращению подобных инцидентов в стране.
Правительство Узбекистана выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим. "
УЗИНФОРМ