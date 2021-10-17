



Узбекистан осудил теракт в афганской провинции Кандагар



ТАШКЕНТ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. 16 октября ведомство внешней политики Узбекистана выпустило заявление, в котором решительно осуждается террористический акт, произошедший днем ранее в мечети провинции Кандагар, в результате которого погибло множество людей. В заявлении говорится: "Подобные бесчеловечные вылазки провоцируют эскалацию напряженности и препятствуют установлению долгосрочного мира в Афганистане. Приветствуем усилия афганских властей, направленные на принятие дополнительных мер по предотвращению подобных инцидентов в стране. Правительство Узбекистана выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим. "

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