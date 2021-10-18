В Ташкенте обсуждены вопросы повышения эффективности водопользования

ТАШКЕНТ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/. 18 октября в Ташкенте была проведена конференция на тему "Диалог высокого уровня, посвященный вопросам эффективного развития энергетических, водных и земельных ресурсов в странах Центральной Азии", организованная Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с Федеральным министерством окружающей среды Германии.

Конференция является подготовительным этапом к запуску инициированного ОЭСР 4-летнего проекта "Трансформация взаимосвязи "энергия – водные ресурсы – земельные ресурсы" в Центральной Азии".

В ней приняли участие представители ОЭСР, ПРООН, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА), Научно-информационного центра межгосударственной координации Водохозяйственной комиссии Центральной Азии (НИЦ МКВК) и Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН).

В ходе форума были обсуждены вопросы привлечения инвестиций для реализации в Центральной Азии проектов, связанных с повышением эффективности использования энергетических, водных и земельных ресурсов, восстановления региона Приаралья, рассмотрена текущая экологическая ситуация в регионе.

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