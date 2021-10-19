Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 181654 заболевших

ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 12 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 181 тысячу 654 человека. Число умерших от COVID-19 составило 1292 человека.

Число случаев заражения за последние 28 дней - 12 тысяч 374, смертность за тот же период - 98 человек.

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