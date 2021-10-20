



Глава МИД Узбекистана провел разговор с представителем Евросоюза



ТАШКЕНТ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. 19 октября руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел разговор по телефону с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем. В ходе беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ЕС, а также ситуацию в Афганистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи