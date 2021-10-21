



Погода в Узбекистане на 22 октября



ТАШКЕНТ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 октября, погода по прогнозам синоптиков: 21-22 октября на территорию Узбекистана через Каспийское море осуществится вторжение влажной и холодной воздушной массы, сформировавшейся над районами Кавказа. 21-22 октября местами по республике пройдут дожди. В предгорных и горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные, с ухудшением видимости. Ожидается понижение температуры воздуха на 10-13°, днем 21 октября до 8-13° тепла, ночью 22 октября до 2° мороза-3° тепла. 21-22 октября местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 6-11° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 9-14° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 8-13 тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2° мороза-3° тепла.

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