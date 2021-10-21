advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
21.10.2021 / 16:58 msk / 18:58 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Глава государства поздравил узбекистанцев
21.10.2021 09:43

ТАШКЕНТ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Праздника узбекского языка.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь наш народ с замечательным Праздником узбекского языка.

Этот праздник, широко отмечаемый в нашей стране в последние годы, наполнен особой радостью и духом  уважения национальных ценностей. В такой знаменательный день мы еще глубже осознаем роль и значение родного языка в истории, судьбе и сегодняшней жизни нашего народа, а также стоящие перед нами актуальные задачи по его развитию.

Дорогие друзья!

В последнее время в Узбекистане практическая работа в языковой сфере поднята на новый уровень. Это подтверждают принятые указы и постановления по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка как государственного языка.

Благодаря их последовательной реализации родной язык приобретает еще более важное значение в нашей жизни, занимает достойное место не только в стране, но и на мировой арене. Нас всех радует, что сегодня узбекский язык звучит с высокой трибуны Организации Объединенных Наций, на крупных политических саммитах и встречах, способствуя продвижению мира, дружбы и сотрудничества.

В структуре Кабинета Министров эффективно действуют Департамент по развитию государственного языка, Фонд развития узбекского языка, координирующие работу в этой очень важной сфере.

В Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои внедрены новые направления образования – практическая филология и компьютерная лингвистика, ведутся исследования по применению узбекского языка в разных сферах. Заслуживает внимания, что для реализации этих задач при университете организованы Центр обучения основам делопроизводства на государственном языке и повышения квалификации, 6 специальных учебных курсов, Международный общественный фонд имени Алишера Навои.

В ближайших планах – создание Международного института Алишера Навои, основная задача которого будет заключаться в широкой популяризации за рубежом узбекского языка, нашей культуры и национальных традиций, укреплении гуманитарных связей.

Следует особо отметить, что в целях глубокого изучения узбекского языка за прошедший короткий период выпущено 16 изданий, в частности, 9 словарей. В министерствах и ведомствах, образовательных учреждениях, а также в наших дипломатических представительствах и консульских учреждениях в других странах состоялись презентации фундаментального издания из 5 томов “Ўзбек тилининг изоҳли луғати” (“Толковый словарь узбекского языка”). Большое значение для обучения иностранных и наших граждан имеет запуск онлайн-платформы, мобильного приложения толкового словаря узбекского языка, специального веб-сайта для соотечественников за рубежом.

Вступление Узбекистана в Совет сотрудничества тюркоязычных государств наряду с усилением экономических связей в рамках этой организации также способствовало росту международного авторитета тюркских языков, в том числе узбекского языка. По инициативе нашей страны организация учредила Международную премию имени Алишера Навои. Это дань глубокого уважения памяти великого поэта и мыслителя, его бесценному наследию и нашему народу, который дал миру такого гения.

Сегодня в нашей стране действуют 150 национальных культурных центров, средства массовой информации, наряду с узбекским языком, выходят на каракалпакском, русском, казахском, кыргызском, таджикском и туркменском языках, учебно-воспитательный процесс в школах организован на 7 языках. Нужно подчеркнуть, что все это является уникальным явлением в мировой практике. Кроме того, одним из значимых преобразований в сфере стало увеличение в стране количества образовательных учреждений, специализирующихся на обучении иностранным языкам и ведущих учебные занятия на иностранных языках.

Уважаемые соотечественники!

Мы все хорошо понимаем, что перед нами стоят важные и ответственные задачи по дальнейшему развитию узбекского языка, еще большему повышению его роли и авторитета как государственного языка.

Сегодня у проживающих в нашей стране представителей разных наций, иностранных граждан возрастает интерес к изучению узбекского языка, поэтому надо активизировать работу по выпуску для них специальных учебников, словарей и пособий, видео- и аудиоматериалов.

Необходимо мобилизовать все усилия для повышения интереса к узбекскому языку у всех граждан нашей Родины и в этих целях  широко использовать разные виды стимулирования. В частности, достойной оценки заслуживает непростой труд ученых – языковедов и составителей словарей, поэтов и писателей, внесших вклад в развитие этой сферы. Следует разработать и реализовать программу по изданию на основе государственного заказа и доведению до широкой общественности их научных исследований, учебников, пособий, книг и монографий.

Важнейшими задачами также являются скорейшее создание Национального корпуса узбекского языка, включающего всю информацию о государственном языке, популяризация родного языка в глобальной сети Интернет и обеспечение его прочного места в информационном пространстве, активизация разработки приложений на узбекском языке к программным продуктам.

Дорогие соотечественники!

Сегодня наша масштабная работа по построению Нового Узбекистана вступает в решающий этап. На этом пути родной язык как символ национального самосознания и гордости, безусловно, служит для нас источником огромной силы и вдохновения.

Еще раз поздравляю вас с Праздником узбекского языка, желаю всем вам здоровья, счастья, мира и благополучия вашим семьям."

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Посол цивилизованного Востока
Назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Испании...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Обзор прессы с 13 по 19 сентября
19.09.2021
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 14-м саммите Организации экономического сотрудничества
Обзор прессы с 1 по 7 марта
05.03.2021
Совместное заявление по итогам 13-го Форума сотрудничества "Республика Корея - Центральная Азия"
Обзор прессы с 23 по 29 ноября
27.11.2020
Совместное заявление Узбекистана и Соединенных Штатов об успешном завершении ежегодных двусторонних консультаций 2020 года и начале Диалога стратегического партнерства
Обзор прессы с 16 по 22 ноября
22.11.2020
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ