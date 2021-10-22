Руководитель МИД Узбекистана провел встречу с главой миссии СНГ

ТАШКЕНТ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. 21 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент во главе миссии наблюдателей от СНГ на предстоящих в воскресенье в Узбекистане выборах на пост главы государства Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.

В ходе встречи министр и его гость рассмотрели актуальные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и СНГ, а также итоги недавно прошедшего юбилейного саммита Содружества.

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